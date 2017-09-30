Трамп поручил Тиллерсону курировать санкции против России

Курировать американские санкции против России, Ирана и КНДР будет госсекретарь Рекс Тиллерсон. Соответствующий меморандум, опубликованный на сайте минфина США, подписал президент Дональд Трамп.



Тиллерсон, в частности, будет отвечать за закрепление на законодательном уровне антироссийских санкций, введенных при предыдущем президенте США Бараке Обаме из-за ситуации на Украине. Кроме того, он будет отвечать за исполнение ряда статей закона о санкциях, введенных против Москвы из-за якобы имевших место кибератак.



Госсекретарь США будет курировать решения о выдаче виз лицам, которые "наносят ущерб кибербезопасности", действуя в интересах России.



Ранее минфин США выпустил директиву, согласно которой ограничения на финансирование банков и компаний нефтегазового сектора России, наложенные согласно новому закону о санкциях, вступят в силу с 28 ноября.



Максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под американскими санкциями, сократится до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).



Срок финансирования энергетических компаний России, ранее попавших в "черный список", сократится с 90 до 60 дней.



С лета 2014 года ЕС и США ввели ряд санкций против России из-за ситуации на Украине. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.



С декабря 2016 года Вашингтон также ввел санкции против России, обвинив ее во "вмешательстве" в выборы президента США. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на исход голосования власти США не предъявили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".