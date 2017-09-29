Армия Сирии и союзники отразили мощную контратаку ИГ



Сирийская армия и ее союзники сохранили контроль над дорогой между Пальмирой и Дейр-эз-Зором, отразив мощную атаку со стороны террористов «Исламского государства», заявили в пятницу представители ливанской «Хезболлы» . Наступление ИГ , начавшееся в четверг, было первой крупной контратакой против сирийской армии и ее союзников после того, как был взят Дейр-эз-Зор в начале сентября, отмечает Reuters

«Сирийская армия и ее союзники полностью заняли шоссе Дейр-эз-Зор — Пальмира после того, как сорвали интенсивную атаку», — говорится в сообщении медиа-подразделения «Хезболлы».



«По шоссе стало возможно движение в обоих направлениях — в Дейр-эз-Зор и из него», — отмечается там.

