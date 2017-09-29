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Армия Сирии и союзники отразили мощную контратаку ИГ
Сирийская армия и ее союзники сохранили контроль над дорогой между Пальмирой и Дейр-эз-Зором, отразив мощную атаку со стороны террористов «Исламского государства», заявили в пятницу представители ливанской «Хезболлы». Наступление ИГ, начавшееся в четверг, было первой крупной контратакой против сирийской армии и ее союзников после того, как был взят Дейр-эз-Зор в начале сентября, отмечает Reuters.
«Сирийская армия и ее союзники полностью заняли шоссе Дейр-эз-Зор — Пальмира после того, как сорвали интенсивную атаку», — говорится в сообщении медиа-подразделения «Хезболлы».
«По шоссе стало возможно движение в обоих направлениях — в Дейр-эз-Зор и из него», — отмечается там.
Ранее сирийские власти заявили, что город Дейр-эз-Зор может быть полностью освобожден от боевиков ИГ в ближайшие несколько недель.
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