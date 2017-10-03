Не скрывайте: МИД РФ поблагодарил ЦРУ за поддержку русского языка

Российское внешнеполитическое ведомство поблагодарила сотрудников Центрального разведывательного управления за поддержку русского языка.

На своей странице в Twitter российские дипломаты отметили вклад ЦРУ, ведь управление занимается популяризацией языка чужого для них страны.

"Спасибо ЦРУ за поддержку и продвижение русского языка. Почему вы скрывали это столько лет?", — говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

Дипломаты также предложили свою помощь. В частности, они готовы помочь с рекомендациями и специалистами.