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Главные события пятницы

Задержание украинских шпионов, крушение самолета ВСУ и другие события дня
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Задержана гражданская жена Захарченко
Следственный комитет России (СКР) задержал гражданскую жену полковника Дмитрия Захарченко Анастасию Пестрикову по подозрению в мошенничестве и через суд требует заключить ее под стражу.
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США намерены сбить ракету КНДР над Россией
В случае применения Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты США могут сбить ее над территорией России.
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Стало известно количество ударов ВКС в Сирии
Global Look Press
Стало известно количество подтвержденных авиаударов по позициям боевиков за время операции в Сирии. ВКС России нанесли более 99000 подтвержденных средствами объективного контроля точных ударов по террористам в одной Сирии,
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Обнародован секретный план Британии по вторжению в СССР
Великобритания разработала план по вторжению в СССР во времена Второй мировой войны. Об этом рассказал в своей книге «Третья мировая война Черчилля: британские планы нападения на Советскую империю» историк Джонатан Уокер.
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На Украине разбился военный самолет
На Украине в результате крушения военного самолета погибли два пилота. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник.
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Путин наказал главу Минтранса
Президент России Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании главе Минтранса Максиму Соколову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Россиянам запретят билеты "в один конец"
Министр культуры Владимир Мединский потребовал от Ростуризма принять меры в отношении туроператоров, отправляющих россиян на отдых без обратных билетов.
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В Крыму задержали украинских шпионов
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала двух граждан России по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Ситибанк заподозрили в подготовке к уходу из России
ТАСС
Новая стратегия Ситибанка, дочерней структуры американской Citigroup, привела к оттоку розничных клиентов. За два года их число сократилось на 40%, а подразделений — вдвое.
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Поклонская рассказала о пострадавших крымских прокурорах
Экс-прокурор Крыма рассказала, что ее коллегам не рекомендовали как-либо реагировать на картину Алексея Учителя.
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Reuters ИТАР-ТАСС РИА Новости
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