Главные события пятницы

Задержана гражданская жена Захарченко

США намерены сбить ракету КНДР над Россией

В случае применения Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты США могут сбить ее над территорией России.

Стало известно количество ударов ВКС в Сирии

Global Look Press

Стало известно количество подтвержденных авиаударов по позициям боевиков за время операции в Сирии. ВКС России нанесли более 99000 подтвержденных средствами объективного контроля точных ударов по террористам в одной Сирии,

Обнародован секретный план Британии по вторжению в СССР

Великобритания разработала план по вторжению в СССР во времена Второй мировой войны. Об этом рассказал в своей книге «Третья мировая война Черчилля: британские планы нападения на Советскую империю» историк Джонатан Уокер

На Украине разбился военный самолет

На Украине в результате крушения военного самолета погибли два пилота. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник.

Путин наказал главу Минтранса

Президент России Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании главе Минтранса Максиму Соколову . Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Россиянам запретят билеты "в один конец"

Министр культуры Владимир Мединский потребовал от Ростуризма принять меры в отношении туроператоров, отправляющих россиян на отдых без обратных билетов.

В Крыму задержали украинских шпионов

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала двух граждан России по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ситибанк заподозрили в подготовке к уходу из России

ТАСС

Новая стратегия Ситибанка, дочерней структуры американской Citigroup, привела к оттоку розничных клиентов. За два года их число сократилось на 40%, а подразделений — вдвое.

Поклонская рассказала о пострадавших крымских прокурорах