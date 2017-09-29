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США анонсировали ужесточение санкций против России
Санкции против банков и энергетических компаний России в соответствии с новым американским законом о санкциях начнут действовать с 28 ноября, сообщает минфин США. Акт о санкциях США делает короче допустимое время финансирования российских банков под санкциями до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (в настоящее время — 30 дней и 90 дней соответственно), передает РИА «Новости».
Напомним, президент США Дональд Трамп вынужден был подписать раскритикованный им же закон о санкциях против России. Нормы акта вызвали резкое недовольство не только в Москве, но и в Европе.
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