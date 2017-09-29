Порошенко назвал невозможным производство Lamborghini и Porsche без украинцев



Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии открытия в Ивано-Франковской области нового завода по изготовлению кабельных сетей для концерна Leoni, поставляющего проводку для Porsche, Lamborghini и других автогигантов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Без украинцев сегодня это будет производить невозможно», — добавил Порошенко.



По его словам, для государства важно открытие каждого завода, потому что Украина должна стать успешной страной успешных людей. «Мы особенно благодарны тем, кто поверил в это и пришел к нам в Украину первым», — отметил президент.



Как сообщало агентство «Интерфакс-Украина», промышленное производство в стране в июле этого года снизилось на 2,6 процента по сравнению с июлем 2016-го. В Ивано-Франковской области за текущий год был зафиксирован рост промпроизводства в 7,1 процента.

