«Немыслимое»: СМИ рассказали о секретном плане Британии вторгнуться в Россию

У Великобритании был секретный план по вторжению в СССР во времена Второй мировой войны.

Во времена Второй мировой войны Британия разработала секретный план по вторжению в Советский Союз. Об этом в своей книге под названием «Третья мировая война Черчилля : британские планы по нападению на Советскую империю» (Churchill's Third World War: British Plans to Attack the Soviet Empire) пишет историк Джонатан Уолкер, передает The National Interest

Утверждается, что весной 1945 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль лично распорядился подготовить план операции по вторжению.

Операция, получившая название «Немыслимое» (Unthinkable), подразумевала, что наступление британских войск на СССР начнется 1 июля 1945 года, до наступления зимы, при этом британцы понимали, что советская разведка обнаружит противника и готовились к ожесточенной битве.

Вместе с тем Уолтер отмечает, что в действительности перед Британией вставало множество серьезных проблем. Так, в последние месяцы войны силы союзников в Европе насчитывали около 4 млн человек, при этом у Красной Армии в этот момент было 11 млн бойцов.

Также британцы очень быстро поняли, что если им не удастся победить Красную Армию на территории Европы, то единственной альтернативой было продвижение на восток через Польшу, а затем в Россию.

«Планировщики побледнели при мысли об огромных расстояниях, которые им придется преодолеть, чтобы попасть к границам России… Также одним из самых спорных вопросов в операции "Немыслимое" было использование немецких войск в составе союзных войск. Предполагалось, что десять десантных дивизий (немцев) могут быть использованы для наступательных операций, но поскольку для их восстановления потребуется перераспределение из союзнических источников, то подразделения не могли быть готовы к 1 июля», — пишет Уокер.

В итоге Британия все же отказалась от своего плана, при этом автор подчеркивает, что это было верным решением, поскольку в противном случае «британцы оказались бы в ловушке наземной войны с крупнейшей державой в мире».