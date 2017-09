«Немыслимое»: СМИ рассказали о секретном плане Британии вторгнуться в Россию

У Великобритании был секретный план по вторжению в СССР во времена Второй мировой войны.

Во времена Второй мировой войны Британия разработала секретный план по вторжению в Советский Союз. Об этом в своей книге под названием «Третья мировая война Черчилля : британские планы по нападению на Советскую империю» (Churchill's Third World War: British Plans to Attack the Soviet Empire) пишет историк Джонатан Уолкер, передает The National Interest