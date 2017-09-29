Губернатор Донецкой области назвал условия превращения региона в украинский



Донбассу нужно 150 тыс. «куркулей» для превращения в «самый украинский регион», заявил глава подконтрольной Киеву донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на экономическом форуме в Краматорске. Жебривский отметил, что администрация подписала соглашения с участниками программы по поддержке малого и среднего бизнеса «Украинский донецкий куркуль», передает издание «Новости Донбасса».

«Это не просто люди, это основа украинского Донбасса. Формула успеха Донетчины — 150 тыс. куркулей. Вот 150 тысяч будет на Донбассе — и более украинской области на Украине, чем Донетчина, не будет», — пояснил Павел Жебривский.





Напомним, в Киеве разработали законопроект о «реинтеграции Донбасса». 7 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что работа над законопроектом завершается, он будет в ближайшее время обнародован и вынесен на обсуждение.

По некоторым данным закон о «реинтеграции Донбасса» даст право украинскому президенту вводить военное положение не только в Донецкой и Луганской областях, но и на территории других регионов страны.