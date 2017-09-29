Российские саперы приступили к разминированию сирийского Дейр-эз-Зора



Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ приступили к гуманитарному разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны России

"В первую очередь специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения", — говорится в сообщении.



Отмечается, что сейчас группы инженерной разведки и разминирования очищают дороги, обочины и прилегающие здания на подъездах к городу и его окраинах, чтобы обеспечить безопасность гуманитарных конвоев, направляемых в Дейр-эз-Зор.



По данным оборонного ведомства, в ходе гуманитарного разминирования российские инженеры используют новейшие миноискатели ИМП-С2, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы.



Как уточняется, отряд разминирования оснащен новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями "Тайфун", "Рысь". Для дистанционного разминирования местности используется многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6". Саперы экипированы в новейшие общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02.



"Всего в Сирию переброшено более 170 военнослужащих Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации, 40 единиц специальной и инженерной техники, 10 расчетов минно-розыскной службы", — подчеркивается в сообщении.

