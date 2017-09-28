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Встреча Путина и Эрдогана продлилась более полутора часов
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлились более чем полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча началась в резиденции Эрдогана в узком составе в 19.10 мск. Эрдоган встретил Путина у дверцы автомобиля, после чего лидеры направились к главному входу по ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул.
В настоящее время идет беседа в расширенном составе.
Как сообщалось ранее, лидеры двух стран планировали обсудить ситуацию в Сирии, результаты референдума о независимости в курдском районе Ирака, реализацию проектов "Турецкий поток" и АЭС "Аккую" и другие пункты двусторонней повестки дня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что визит в Турцию имеет "абсолютно прагматические цели".
Это уже пятая встреча Путина и Эрдогана в нынешнем году. В марте и мае турецкий лидер приезжал в Россию, позже в мае главы государств провели краткие переговоры "на ногах" в кулуарах форума "Один пояс — один путь" в Пекине, а в июле встретились на полях саммита G20 в Гамбурге.
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