Daily Star: после «ракетного предупреждения» Россия стягивает войска к границе с КНДР

Россия стягивает тяжёлые вооружения к границе с Северной Кореей, проводит испытания межконтинентальной баллистической ракеты, а теперь ещё и патрулирует приграничные территории — во всём этом британская газета Daily Star видит признаки того, что Москва готовится к новой мировой войне. По словам издания, Россия может вмешаться в ход кризиса, который разворачивается вокруг ядерной программы Северной Кореи.

«Россия, похоже, готовится к войне, ведь её войска начали сосредотачиваться на границе с Северной Кореей на следующий день после тестового запуска межконтинентальной баллистической ракеты», — пишет Daily Star. По словам автора статьи, это явная демонстрация силы со стороны Кремля.

Такие выводы издание делает, опираясь на кадры, где видно, как военные патрулируют Заозёрную сопку. Автор статьи пишет, что именно эта точка исторически использовалась как место встречи России, Китая и Северной Кореи. И с этого выгодного пункта российские военные могут просматривать территорию «пузатого тирана», как выражается журналист.

Из-за таких манёвров растут опасения, что Россия может вмешаться в ход нынешнего ядерного кризиса, который разворачивается в регионе. Но Пхеньян пока ещё ничего не ответил на демарш Москвы.

Прежде Кремль призывал стороны конфликта к спокойствию. Однако ранее также было замечено, как российские военные перебрасывают тяжёлые вооружения ближе к границе. А накануне Россия и вовсе произвела запуск межконтинентальной ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области, что многие расценили как предупреждение Ким Чен Ыну . Журналисты сообщают, что в октябре может пройти ещё одно испытание — уже термоядерной ракеты «Сатана-2».