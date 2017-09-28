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Сирийские военные взяли штурмом лагерь украинских боевиков ИГ*
В Сети появилось видео, снятое внутри лагеря боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Сирийские военные в ходе обследования захваченного лагеря террористов на восточном берегу Евфрата в одной из комнат обнаружили имущество русскоязычных, по всей видимости, украинских боевиков. Помимо сканворда на русском языке и сигарет с русскоязычными надписями, на стене висел флаг Украины.
Судя по убранству комнат, они принадлежали высокопоставленным командирам боевиков.
*ИГ («Исламское государство») — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация.
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