Сирийские военные взяли штурмом лагерь украинских боевиков ИГ*

Сирийские военные в ходе обследования захваченного лагеря террористов на восточном берегу Евфрата в одной из комнат обнаружили имущество русскоязычных, по всей видимости, украинских боевиков. Помимо сканворда на русском языке и сигарет с русскоязычными надписями, на стене висел флаг Украины.

Судя по убранству комнат, они принадлежали высокопоставленным командирам боевиков.

*ИГ («Исламское государство») — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация.