Главные события четверга

В НАТО смертельно обиделись на Россию

Североатлантический альянс заморозил сотрудничество с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО из-за российско-белорусских учений «Запад-2017». Главными инициаторами этого решения выступили прибалтийские страны и Великобритания.

Сбербанк потребовал у клиента объяснить происхождение средств

О требовании объяснить происхождение средств сообщил пользователь Facebook Александр Томченко. Он написал, что Сбербанк потребовал от него в письменном виде дать пояснения о всех транзакциях за три месяца. В комментариях автор уточнил, что речь идет о личной карте, а не счете индивидуального предпринимателя.

Медведеву ищут преемника

Как ожидается, Владимир Путин в конце года объявит о своем решении идти на четвертый президентский срок. Пока неясно, станет ли он самовыдвиженцем или его выдвинет «Единая Россия» . Нет ясности и с тем, какую программу он представит избирателям. Но главный вопрос, в том, кто займет второй пост в государстве — кресло премьер-министра.

На Бали объявлена массовая эвакуация

Число лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с возросшей активностью вулкана Агунг на индонезийском острове Бали, превысило 120 тыс. Об этом сообщает Associated Press.

Сербия присоединилась к боевой группе ЕС с Украиной

В ходе визита министра обороны Сербии Александра Вулина в Афины подписана вербальная нота о присоединении (Note of Accession), которая завершает процесс участия Сербии в формировании боевой тактической группы "ХЕЛБРОК" (HELBROC BG, участвуют Греция, Болгария, Румыния, Кипр, Украина), сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Греции.

Керченская переправа превратилась в "ад"

Более 3 тысяч машин ожидают открытия Керченской паромной переправы, которая из-за шторма не работает уже третий день. В Крыму для узников непогоды поставили палатки с полевой кухней и бесплатные туалеты, а также подогнали 8 плацкартных вагонов и расконсервировали здание морского вокзала для ночлега туристов.

Мощная магнитная буря накрыла Землю

На Земле завершилась сильная магнитная буря, в данный момент магнитосфера Земли находится в состоянии слабой магнитной бури, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Сигал дал "резкое" интервью о России и США

Стивен Сигал в эфире британского телеканала осудил антипатриотические акции протеста в США. С таким заявлением актёр выступил из Москвы. Слова артиста передаёт интернет-издание TMZ.

Россияне отказались возвращаться в Сочи

Опрос, проведенный компанией Biletix, показал, что две трети туристов, побывавших в Сочи этим летом, не хотят возвращаться туда на отдых в следующем году. Об этом сообщает «Лента.ру».

Умер основатель журнала Playboy