Гитлер хотел залить кровью Голливудские холмы - СМИ

Адольф Гитлер планировал распространить идеи фашизма в США, и ему это почти удалось.

Лидер фашистов Адольф Гитлер планировал обосноваться в США, прежде всего в Лос-Анджелесе, и ему это почти удалось. Об этом в своей книге «Гитлер в Лос-Анджелесе: как евреи сорвали планы нацистов против Голливуда и Америки» (Hitler in Los Angeles, How Jews Foiled Nazi Plots against Hollywood and America) пишет историк из Университета Южной Калифорнии (USC) Стивен Росс, передает The Los Angeles Times.

Росс утверждает, что с момента начала Великой депрессии, вплоть до времен Второй мировой войны агенты Гитлера активно действовали на территории Лос-Анджелеса, при этом нацисты планировали нападения на арсеналы Национальной гвардии, а также убийства магнатов еврейского происхождения и даже голливудских кинематографистов.

Автор отмечает, что первым, кто раскрыл планы нацистов, был ветеран Первой мировой войны Леон Льюис, который в середине 1930-х годов даже обращался с этим в полицию Лос-Анджелеса.

Так, Льюис утверждал, что нацисты активно закупали оружие в Сан-Диего. Он также был убежден, что фашисты планировали покушения на звезд кино и кинематографистов еврейского происхождения с тем, чтобы новости об их смерти спровоцировали погромы по всей Америке.

Автор утверждает, что изначально в полиции не поверили словам Льюса, однако он продолжал настаивать на своем и даже организовал встречу, на которую пригласил 40 самых влиятельных людей Голливуда, которым он изложил свои предположения.

В заключении Росс утверждает, что благодаря действиям Льюиса «люди стали более настороженными», а с началом Второй мировой войны США открыто выступили против идей фашизма, что помешало реализации планов нацистских диверсантов.