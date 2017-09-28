Президент Польши рассказал, как можно наладить отношения с Россией

Президент Польши Анджей Дуда заявил, улучшить отношения с Россией можно, сделав выводы из драматических событий общей истории, передает РИА Новости.



«В чем заключается построение сильного государства, каков его фундамент, что должны быть сделано, чтобы мы могли говорить о сильном фундаменте, усиливающем основу государства? Этот фундамент означает, конечно, историческую память. У нас нет тем, хоть бы они были самыми сложными, о которых мы не говорим, о которых забываем, которые мы пропускаем, оставляем», — пояснил он, выступая на конференции «Польская операция НКВД 1937-1938».



Он признал, что у Польши «есть тяжелые темы» с Россией, которые можно улучшить, сделав выводы из истории.



Глава государства отметил, что страна хочет «выявить преступников, описать, изучить, показать» исторические события «не для того, чтобы мстить, строить стену между нациями, но для того, чтобы говорить: давайте сделаем выводы из этой сложной истории, мы должны помнить об этом, чтобы никогда никому больше такое в голову не приходило».