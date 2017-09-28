Минск вручил ноту послу Украины в связи с нарушением воздушного пространства страны

Представители внешнеполитического ведомства Белоруссии вручили ноту украинскому послу. Причиной стало нарушение воздушного пространства государства самолетом DA-42.

Как сообщает пресс-служба МИД, инцидент произошел 25 сентября. Посол Украины Игорь Кизим был приглашен в МИД Белоруссии 28 сентября в связи с этим событием.

Представители министерства надеется, что Киев сможет предоставить официальные объяснения ситуации.

"Отметив недопустимость нарушений государственной границы, белорусская сторона сообщила, что ожидает официальных объяснений и исходит из того, что Украиной будут предприняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение повторения подобных инцидентов в будущем", — пояснили в МИД.