Обзор зарубежных СМИ: версии ЧП под Калиновкой

Боевое оружие будущего: новый летающий мотоцикл России

Легендарный производитель оружия «Калашников» показал летающий мотоцикл, который Россия может в перспективе использовать в бою. Как пишет Daily Mail , пилотируемый летательный аппарат напоминает багажник на крыше автомобиля, окруженный 8 винтами.

Управление техникой ведется с помощью джойстика. В промо-видео корабль не поднимается выше нескольких футов в высоту и не движется на скорости несколько миль в час, хотя пока не были официально оглашены максимальная высота полета автомобиля и скорость, говорится в материале.

Три версии взрывов в Калиновке

Военный эксперт Олег Жданов рассказал «Апострофу» три версии ЧП вблизи города Калиновка в Винницкой области — масштабного пожара со взрывами на складе артиллерийских боеприпасов. Наименее вероятная причина, по его мнению, — диверсия.

По его словам, подобное ЧП случалось на Украине и раньше. Поэтому одна из двух основных версий — халатность. Также происшествие может быть «заметанием следов» тех, кто с этих арсеналов нелегально поставлял оружие. Эксперт напоминает, что Украинцу в настоящее время подозревают в нелегальной продаже оружия в Африку, в частности, Южному Судану.

Россия наживается на Ближнем Востоке

Россия в Сирии пытается уравновесить ситуацию, помогая властям страны противостоять внешнему вмешательству, а также уничтожить джихадистов. Однако, как пишет The Times , все же главная цель России в регионе — финансовая выгода.

Так, автор материала напоминает, что на восстановление Сирии планируется потратить порядка 200 млрд долларов. Российские власти хотели бы претендовать на часть этих денежных средств. Кроме того, Москва заинтересована в стабилизации цен на нефть, а в перспективе — в их дальнейшем росте. Поэтому российский президент налаживает контакты не только с Сирией, но и крайне осторожен с Саудовской Аравией, говорится в статье.

Кто на самом деле победил нацистов?

Французское издание Slate.fr задается вопросом: кто же на самом деле победил нацистов. На первое место в списке противостоящих сил издание поставило СССР, подчеркнув, что в последние годы роль советского государства часто несправедливо преуменьшают, а некоторые американские школьники вообще убеждены, что США воевали против коалиции СССР и Германии.

Также свой вклад внесли американцы, потеряв 130 тыс. бойцов, британцы, французы и даже бразильцы. Кроме того, в поражении нацизма немалую роль сыграли сами нацисты. По мнению автора статьи, некоторые стратегические планы Гитлера были обречены на крах. Большое значение сыграла и идеология режима, поскольку немцы пренебрежительно относились к другим народам и предрекали им в случае победы незавидную участь. Кроме того, существовало и внутреннее сопротивление в Германии — далеко не все поддерживали планы фюрера.

Как Европе удалось завоевать мир

Несмотря на то что Европа была в начале 16 века еще развивающимся регионом, ей удалось завоевать мир. Экономист Филип Хоффман объяснил Die Welt , что причина этого явления проста — превосходство Европы в военном плане всех остальных стран мира. Именно поэтому к началу 20 века Европа владеет 80% земли в мире.

Добиться превосходства в мире у европейцев получилось с помощью знания технологии производства пороха и ее непрерывным усовершенствованием. Позже вся Европа была вовлечена в захватнические войны. При этом Европа занимала небольшую компактную территорию, что позволяло быстро обмениваться идеями. Так, в гонке вооружений возникло много прогрессивных идей и открытий.