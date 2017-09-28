Главные события у вас в почте
Названа приоритетная задача США в Сирии
Фото: Rodi Said / Reuters
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф полагает, что США стремятся не позволить правительству Сирии вернуть контроль над границей с Ираком, это является приоритетной задачей Вашингтона. Об этом он заявил, выступая в Обществе Азии в Нью-Йорке, передает в четверг, 28 сентября, РИА Новости.
Он добавил, что для США это даже важнее, чем победа над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Цели Ирана, по его словам, отличаются от американских. «Мы в Сирии не для того, чтобы поддерживать кого-то, а чтобы бороться с террористами», — уточнил Зариф.
Дипломат добавил, что Россия стремится к политическому урегулированию ситуации в Сирии. «Я разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, я знаю, что он хочет найти мирное решение по Сирии, потому что это служит нашим интересам и их интересам», — сказал он.
Оставить комментарий