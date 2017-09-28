Сербия вошла в балканскую боевую группу Евросоюза

В ходе визита министра обороны Сербии Александра Вулина в Афины подписана вербальная нота о присоединении (Note of Accession), которая завершает процесс участия Сербии в формировании боевой тактической группы "ХЕЛБРОК" (HELBROC BG, участвуют Греция, Болгария, Румыния, Кипр, Украина), сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Греции.



Боевая группа образована на базе греческой 71-й аэромобильной бригады в Килкисе и может быть использована для целей Европейского Союза, говорится в сообщении.



Министр национальной обороны Греции Панос Камменос назвал греческий и сербский народы братскими, отметив, что они были вместе в трудные времена.



"Мы должны сказать, что сербский народ был первой жертвой тех, кто разрабатывал глобализацию, опустошая народы. Не случайно Международный суд в Гааге оправдал президента (Слободана) Милошевича после его смерти, после того, как он претерпел все это преследование в течение долгих лет. Но они прошли, и я надеюсь, что они стали уроком для всех. Нельзя сотрудничать с террористами, нападающими на демократические государства с демократически избранными лидерами. Теперь мы видим, что некоторые из них близки к дестабилизирующим силам религиозных организаций и надеются снова открыть огонь на Балканах. Однако сейчас против них международное общественное мнение Организации Объединенных Наций, Европы и НАТО", — сказал Камменос.



Он приветствовал подписание акта о присоединении Сербии к боевой тактической группе, возглавляемой Грецией, с участием Болгарии, Румынии, Кипра и Украины.



"Этот событие имеет двойное значение. С одной стороны, это региональное сплочение для эффективной защиты наших стран, а с другой — оно укрепляет взаимосвязь Сербии с событиями в области европейской обороны", — сказал министр, подтвердив намерение укреплять военное сотрудничество двух стран.



По его словам, Греция и Сербия вместе с другими странами Балкан могут сыграть важную роль и в расширении маршрутов поставки энергии в Европу.