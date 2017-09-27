Ближний Восток оказался на грани новой войны

Только что проголосовавшим за независимость иракским курдам, похоже, придется защищать результаты своего референдума силой. А это, в свою очередь, грозит новой войной на Ближнем Востоке, прямо у границ с Сирией. Выполнит ли Багдад свою угрозу ввести войска в населенные курдами провинции и что могут курды этому противопоставить?

Парламент Ирака в среду разрешил главе правительства Хайдеру аль-Абади ввести войска в северную часть провинции Киркук. Собственно, никакого особого разрешения и не требуется, поскольку Киркук формально часть Ирака. Но фактически этот шаг может означать войну — на этот раз с курдами, которые только-только помогли Багдаду разгромить ИГИЛ*. Вот почему аль-Абади решил подстраховаться и заручиться поддержкой депутатов.

«Верховный главнокомандующий вооруженных сил обязуется принять все конституционные и законные меры для защиты единства Ирака и защиты его граждан, издать приказ силовым структурам вернуться и разместиться во всех спорных районах, в том числе в Киркуке», — говорится в документе.

Телеканал «Курдистан-24» сообщил, что премьер аль-Абади уже потребовал от курдского ополчения покинуть Киркук.

«В приходе армии нет необходимости, мы не допустим вхождения армии, — уже возразил премьеру губернатор Киркука Наджмаддин Карим. — Мы знаем позицию армии, когда она была в таких районах, как Мосул, Хавиджа, Рамади, как они исчезли при появлении отрядов ИГИЛ ». Карим добавил, что регион полагается на собственные силы безопасности.

Как известно, пешмерга (курдское ополчение) заняла Киркук еще в июне 2014 года, когда его бросили регулярные войска под напором отрядов «халифата». Как напоминает «Интерфакс» , эта провинция не входит в состав Курдистана, но в ней живет много курдов, поэтому там также состоялся недавний плебисцит о независимости Курдистана.

Парламент Ирака также поприветствовал и решение Совбеза страны арестовать организаторов референдума о независимости, в том числе главу автономии Масуда Барзани

Эрбиль против Багдада — силы примерно равны

Каковы шансы курдского ополчения против регулярных иракских войск?

Самый влиятельный командующий в пешмерга — племянник главы региона генерал Сирван Барзани — на днях заявил РИА «Новости» , что в пешмерга служит 150 тысяч человек. Что касается вооружения, сказал Барзани, то часть техники ополченцы отбили у ИГИЛ, в том числе двенадцать американских вседорожников «Хамви». «Есть БМП и какое-то количество старых танков — 62 и 55 (Т-62 и Т-65). Есть и тяжелое оружие, но все это уже совершенно устаревшие виды», — признался он.

Независимые аналитики оценивают ополчение скромнее — в 100 тыс. человек. Опять же, по неофициальным данным, в последнее время пешмерга получает и новое оружие российского, американского и немецкого производства, например в ФРГ курды приобрели несколько тысяч автоматов G36.

В любом случае курды обладают или равными, или даже превосходящими регулярную армию силами. Считается, что на штурм Мосула премьер Ирака смог собрать 85 тыс. человек, включая и шиитское ополчение, и добровольцев из Ирана.

Ввод армии в Курдистан не исключен

Военный эксперт Виктор Мураховский не исключает попыток ввода войск в курдские земли, хотя такую вероятность оценивает как невысокую.

Если войска введут, то в первую очередь попытаются установить контроль над ключевыми объектами, к которым прежде всего относятся нефтяные и газовые ресурсы, а также коммуникации — аэропорты, узлы дорог и прочие, предположил Мураховский.

«Но не думаю, что Курдистан будет спокойно смотреть на ввод иракских войск, — подчеркнул Мураховский. — Надо понимать, что он уже фактически обладает собственными вооруженными силами. Выстроена серьезная военная структура, оснащенная в основном вооружением, поставленным из западных стран», — объяснил он. «По вооружению сухопутной группировки курды вряд ли уступят правительственным войскам. Единственное, что у них нет авиации и средств ПВО», — оговорился Мураховский и добавил:

«Части иракской армии очень сильно различаются по боевым возможностям. Есть ударные подразделения вроде тех, что брали Мосул. Но они понесли значительные потери. А основная масса сухопутных войск Ирака высокой боеспособностью, мягко говоря, не обладает».

Причем, одним из главных вопросов является мотивация. «Спецподразделения и элитные дивизии, наверное, смогут выполнить приказ. Большая же часть армии относится к территориальным войскам, а они не горят желанием идти умирать куда-то на север, в Курдистан», — отметил Мураховский. «С чисто военной точки зрения не вижу, какими силами Ирак мог бы добиться полного контроля над Курдистаном», — заявил он газете ВЗГЛЯД

Положение самого аль-Абади — шаткое

«Само правительство в Багдаде вряд ли поддерживается большинством населения», — затронул Мураховский и политический аспект.

«Многие жители внутри самого Ирака не настроены на войну с курдами. Уже доказано много раз, что курдский народ умеет себя защищать, — заявил газете ВЗГЛЯД представитель в СНГ правящей в иракской автономии Демократической партии Курдистана Хошави Бабакр (к этой партии принадлежит и Барзани).

«Кроме того, все жители Курдистана вооружены. У курдов очень высокий боевой дух, в то время как у иракской армии — очень слабый. Там служат наемники, они воюют за деньги», — заявил курдский эмиссар газете ВЗГЛЯД, добавив: «Пешмерга по конституции считается частью армии Ирака, а иракские войска не имеют права входить в Курдистан без нашего разрешения».

Трое суток на размышление

Напомним, накануне Багдад поставило руководству Курдистана ультиматум: в течение 72 часов передать ему под контроль оба местных аэропорта — Эрбиль и Сулеймания, расположенные в Курдистане, а также КПП на границах автономии с Ираном и Турцией. Одновременно с пятницы запрещаются все международные вылеты из аэропортов.

Анкара же анонсировала маневры со своей стороны границы, для участия в которых в Турцию прибыли и части из Ирака. Теоретически иракские военные могут войти на территорию своей страны со стороны Турции и занять пограничные КПП.

Но, видимо, осознавая, что угрозы на Эрбиль не действуют, тон Багдада начал смягчаться. Аль-Абади в среду вечером заявил, что не намерен решать разногласия силовым путем. Но вряд ли кто-то может поручиться, что это заявление — не дымовая завеса перед спецоперацией.

Тем временем, курды готовы поторговаться, — например, разменной монетой в споре о независимости может стать судьба нефтеносного Киркука. «Референдум прошел в том числе и на этих спорных территориях. И даже эти спорные территории высказались за то, чтобы быть в составе Курдистана, а не Ирака, — заявил Бабакр. — Но этот вопрос мы можем обсудить в процессе диалога. Мы готовы, если Ирак на это пойдет».

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"