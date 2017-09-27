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Ближний Восток оказался на грани новой войны
Только что проголосовавшим за независимость иракским курдам, похоже, придется защищать результаты своего референдума силой. А это, в свою очередь, грозит новой войной на Ближнем Востоке, прямо у границ с Сирией. Выполнит ли Багдад свою угрозу ввести войска в населенные курдами провинции и что могут курды этому противопоставить?
Парламент Ирака в среду разрешил главе правительства Хайдеру аль-Абади ввести войска в северную часть провинции Киркук. Собственно, никакого особого разрешения и не требуется, поскольку Киркук формально часть Ирака. Но фактически этот шаг может означать войну — на этот раз с курдами, которые только-только помогли Багдаду разгромить ИГИЛ*. Вот почему аль-Абади решил подстраховаться и заручиться поддержкой депутатов.
«Верховный главнокомандующий вооруженных сил обязуется принять все конституционные и законные меры для защиты единства Ирака и защиты его граждан, издать приказ силовым структурам вернуться и разместиться во всех спорных районах, в том числе в Киркуке», — говорится в документе.
Телеканал «Курдистан-24» сообщил, что премьер аль-Абади уже потребовал от курдского ополчения покинуть Киркук.
«В приходе армии нет необходимости, мы не допустим вхождения армии, — уже возразил премьеру губернатор Киркука Наджмаддин Карим. — Мы знаем позицию армии, когда она была в таких районах, как Мосул, Хавиджа, Рамади, как они исчезли при появлении отрядов ИГИЛ». Карим добавил, что регион полагается на собственные силы безопасности.
Как известно, пешмерга (курдское ополчение) заняла Киркук еще в июне 2014 года, когда его бросили регулярные войска под напором отрядов «халифата». Как напоминает «Интерфакс», эта провинция не входит в состав Курдистана, но в ней живет много курдов, поэтому там также состоялся недавний плебисцит о независимости Курдистана.
Парламент Ирака также поприветствовал и решение Совбеза страны арестовать организаторов референдума о независимости, в том числе главу автономии Масуда Барзани.
Эрбиль против Багдада — силы примерно равны
Каковы шансы курдского ополчения против регулярных иракских войск?
Самый влиятельный командующий в пешмерга — племянник главы региона генерал Сирван Барзани — на днях заявил РИА «Новости», что в пешмерга служит 150 тысяч человек. Что касается вооружения, сказал Барзани, то часть техники ополченцы отбили у ИГИЛ, в том числе двенадцать американских вседорожников «Хамви». «Есть БМП и какое-то количество старых танков — 62 и 55 (Т-62 и Т-65). Есть и тяжелое оружие, но все это уже совершенно устаревшие виды», — признался он.
Независимые аналитики оценивают ополчение скромнее — в 100 тыс. человек. Опять же, по неофициальным данным, в последнее время пешмерга получает и новое оружие российского, американского и немецкого производства, например в ФРГ курды приобрели несколько тысяч автоматов G36.
В любом случае курды обладают или равными, или даже превосходящими регулярную армию силами. Считается, что на штурм Мосула премьер Ирака смог собрать 85 тыс. человек, включая и шиитское ополчение, и добровольцев из Ирана.
Ввод армии в Курдистан не исключен
Военный эксперт Виктор Мураховский не исключает попыток ввода войск в курдские земли, хотя такую вероятность оценивает как невысокую.
Если войска введут, то в первую очередь попытаются установить контроль над ключевыми объектами, к которым прежде всего относятся нефтяные и газовые ресурсы, а также коммуникации — аэропорты, узлы дорог и прочие, предположил Мураховский.
«Но не думаю, что Курдистан будет спокойно смотреть на ввод иракских войск, — подчеркнул Мураховский. — Надо понимать, что он уже фактически обладает собственными вооруженными силами. Выстроена серьезная военная структура, оснащенная в основном вооружением, поставленным из западных стран», — объяснил он. «По вооружению сухопутной группировки курды вряд ли уступят правительственным войскам. Единственное, что у них нет авиации и средств ПВО», — оговорился Мураховский и добавил:
«Части иракской армии очень сильно различаются по боевым возможностям. Есть ударные подразделения вроде тех, что брали Мосул. Но они понесли значительные потери. А основная масса сухопутных войск Ирака высокой боеспособностью, мягко говоря, не обладает».
Причем, одним из главных вопросов является мотивация. «Спецподразделения и элитные дивизии, наверное, смогут выполнить приказ. Большая же часть армии относится к территориальным войскам, а они не горят желанием идти умирать куда-то на север, в Курдистан», — отметил Мураховский. «С чисто военной точки зрения не вижу, какими силами Ирак мог бы добиться полного контроля над Курдистаном», — заявил он газете ВЗГЛЯД.
Положение самого аль-Абади — шаткое
«Само правительство в Багдаде вряд ли поддерживается большинством населения», — затронул Мураховский и политический аспект.
«Многие жители внутри самого Ирака не настроены на войну с курдами. Уже доказано много раз, что курдский народ умеет себя защищать, — заявил газете ВЗГЛЯД представитель в СНГ правящей в иракской автономии Демократической партии Курдистана Хошави Бабакр (к этой партии принадлежит и Барзани).
«Кроме того, все жители Курдистана вооружены. У курдов очень высокий боевой дух, в то время как у иракской армии — очень слабый. Там служат наемники, они воюют за деньги», — заявил курдский эмиссар газете ВЗГЛЯД, добавив: «Пешмерга по конституции считается частью армии Ирака, а иракские войска не имеют права входить в Курдистан без нашего разрешения».
Трое суток на размышление
Напомним, накануне Багдад поставило руководству Курдистана ультиматум: в течение 72 часов передать ему под контроль оба местных аэропорта — Эрбиль и Сулеймания, расположенные в Курдистане, а также КПП на границах автономии с Ираном и Турцией. Одновременно с пятницы запрещаются все международные вылеты из аэропортов.
Анкара же анонсировала маневры со своей стороны границы, для участия в которых в Турцию прибыли и части из Ирака. Теоретически иракские военные могут войти на территорию своей страны со стороны Турции и занять пограничные КПП.
Но, видимо, осознавая, что угрозы на Эрбиль не действуют, тон Багдада начал смягчаться. Аль-Абади в среду вечером заявил, что не намерен решать разногласия силовым путем. Но вряд ли кто-то может поручиться, что это заявление — не дымовая завеса перед спецоперацией.
Тем временем, курды готовы поторговаться, — например, разменной монетой в споре о независимости может стать судьба нефтеносного Киркука. «Референдум прошел в том числе и на этих спорных территориях. И даже эти спорные территории высказались за то, чтобы быть в составе Курдистана, а не Ирака, — заявил Бабакр. — Но этот вопрос мы можем обсудить в процессе диалога. Мы готовы, если Ирак на это пойдет».
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
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