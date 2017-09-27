Главные события среды



Путин объявил Соколову о неполном служебном соответствии

Российский президент Владимир Путин объявил неполное служебное соответствие главе министерства транспорта Максиму Соколову в связи с ситуацией вокруг «ВИМ-авиа». От прекращения работы авиаперевозчика пострадали 40 тысяч человек. Об этом сообщает портал LIFE.



ФСБ обнаружила могилу Доку Умарова

Захоронение главаря северокавказского бандподполья Доки Умарова, уничтоженного в 2013 году, обнаружено в Ингушетии, сообщили в ФСБ России.



Кадыров попросил новых денег у Москвы

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram рассказал о встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком . Политики обсудил увеличение бюджета Чечни, необходимое, по словам Кадырова, в связи с высокой рождаемостью в республике.



"У нас тут армагеддон": в Виннице началась массовая эвакуация

Около 30 тысяч жителей Винницкого и Калиновского района Винницкой области эвакуированы из-за пожара на складе с боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСЧС Украины.



"Вполне нормальные люди": почему кубанских каннибалов не могли поймать 20 лет

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«Краснодарские каннибалы» были на примете у полиции из-за драк и шумного поведения, но серьезными преступниками их никто не считал. Об этом сообщает Life со ссылкой на одного из местных полицейских.



В Сирии замечен необычный БТР

В Сирии впервые замечена бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе БТР-80 (БРЭМ-К), сообщил "Вестник Мордовии". Машина обеспечивает исправность легкой бронетехники российского контингента в Сирии.



Последний шанс. Задорнов обратился к целителю

Раковая опухоль сатирика Михаила Задорнова уменьшилась после серии сеансов польского целителя. Об этом пишет « Комсомольская правда » со ссылкой на сотрудницу подмосковной клиники, где Задорнов проходит реабилитацию.



Россия уничтожила последние запасы химоружия

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Последний килограмм из имевшихся у России 40 тысяч тонн запасов боевых отравляющих веществ, который содержался в двух артиллерийских снарядах, уничтожен в среду на объекте "Кизнер" в Удмуртии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.



Погиб актер из «Физрука»