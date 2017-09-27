Главные события среды

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Фото: kino-teatr.ru
Российский президент Владимир Путин объявил неполное служебное соответствие главе министерства транспорта Максиму Соколову в связи с ситуацией вокруг «ВИМ-авиа». От прекращения работы авиаперевозчика пострадали 40 тысяч человек. Об этом сообщает портал LIFE.
ФСБ обнаружила могилу Доку Умарова
Захоронение главаря северокавказского бандподполья Доки Умарова, уничтоженного в 2013 году, обнаружено в Ингушетии, сообщили в ФСБ России.
Кадыров попросил новых денег у Москвы
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram рассказал о встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Политики обсудил увеличение бюджета Чечни, необходимое, по словам Кадырова, в связи с высокой рождаемостью в республике.
"У нас тут армагеддон": в Виннице началась массовая эвакуация
Около 30 тысяч жителей Винницкого и Калиновского района Винницкой области эвакуированы из-за пожара на складе с боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Вполне нормальные люди": почему кубанских каннибалов не могли поймать 20 лет
соцсети
«Краснодарские каннибалы» были на примете у полиции из-за драк и шумного поведения, но серьезными преступниками их никто не считал. Об этом сообщает Life со ссылкой на одного из местных полицейских.
В Сирии замечен необычный БТР
В Сирии впервые замечена бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе БТР-80 (БРЭМ-К), сообщил "Вестник Мордовии". Машина обеспечивает исправность легкой бронетехники российского контингента в Сирии.
Последний шанс. Задорнов обратился к целителю
Раковая опухоль сатирика Михаила Задорнова уменьшилась после серии сеансов польского целителя. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на сотрудницу подмосковной клиники, где Задорнов проходит реабилитацию.
Россия уничтожила последние запасы химоружия
globallookpress.com
Последний килограмм из имевшихся у России 40 тысяч тонн запасов боевых отравляющих веществ, который содержался в двух артиллерийских снарядах, уничтожен в среду на объекте "Кизнер" в Удмуртии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Погиб актер из «Физрука»
18-летний актер Егор Клинаев погиб в результате ДТП в Москве. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».
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