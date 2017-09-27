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Стивен Сигал дал резкое интервью британскому телеканалу в Москве
Звезда боевиков Стивен Сигал пообщался с ведущими телешоу "Good Morning Britain" в прямом эфире из Москвы. Актер резко осудил происходящие у него на родине антипатриотические протесты, а также заявил, что США и Россия "нужны друг другу", сообщает TMZ.
В 2016 году Стивен Сигал получил российское гражданство. Вероятно, этим объясняется тот факт, что в момент беседы с британскими журналистами актер находился в Москве.
Сигал резко осудил антипатриотческие выступления своих американских соотечественников.
"Я верю в право каждого на свободу слова, но мне не кажется, что кто-то должен указывать гражданам США и жителям других стран мира, где именно им можно собираться, чтобы посмотреть футбол и выразить свои политические взгляды", — заявил Стивен Сигал.
Отвечая на вопрос ведущего, что он делает в России, будучи патриотом США, Сигал ответил, что выступает против конфликта между двумя странами.
"Я не верю, что у России были средства или возможность повлиять на выборы в США. Это просто глупость. Мы с Россией друг другу не враги. Мы должны дружить", — заявил актер.
Ранее сообщалось, что Стивену Сигалу запретили въезд в Украину. Сам актер, впрочем, отнесся к этому с юмором. В ноябре 2016-го американец получил российский паспорт из рук Владимира Путина.
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