

Стивен Сигал в эфире британского телеканала осудил антипатриотические акции протеста в США. С таким заявлением актёр выступил из Москвы. Слова артиста передаёт интернет-издание TMZ.

«Я верю в право каждого на свободу слова, но мне не кажется, что кто-то должен указывать гражданам США и жителям других стран мира, где именно им можно собираться, чтобы посмотреть футбол и выразить свои политические взгляды», — заявил Сигал.



Сигал добавил, что США и Россия «нужны друг другу».