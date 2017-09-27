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Сигал дал "резкое" интервью о России и США
Стивен Сигал в эфире британского телеканала осудил антипатриотические акции протеста в США. С таким заявлением актёр выступил из Москвы. Слова артиста передаёт интернет-издание TMZ.
«Я верю в право каждого на свободу слова, но мне не кажется, что кто-то должен указывать гражданам США и жителям других стран мира, где именно им можно собираться, чтобы посмотреть футбол и выразить свои политические взгляды», — заявил Сигал.
Сигал добавил, что США и Россия «нужны друг другу».
Актёр получил российское гражданство в 2016 году. Власти Украины запретили Сигалу въезд на территорию страны.
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