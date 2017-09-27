Киев обвинил Россию во взрывах на складе боеприпасов под Винницей

Нет сомнения, что большинство экспертов могли делать ставки в ожидании заявлений из Киева после того, как стало известно о начале эвакуации около 30 тысяч украинцев из эпицентра ЧП. И, безусловно, выиграли бы все те, кто поставил бы на очередные обвинения в адрес Москвы. Они не заставили себя долго ждать.





А вот как ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков . "Что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию. Но взрываются не только склады — взорваны законность и система управления страной", — написал он в Twitter.



Напомним, накануне вечером стало известно, что на складах под Винницей сдетонировали боеприпасы. Начался сильный пожар. Власти приступили к массовой эвакуации . По данным местных властей, пострадали два человека. На загоревшемся складе хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".