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Киев обвинил Россию во взрывах на складе боеприпасов под Винницей
Нет сомнения, что большинство экспертов могли делать ставки в ожидании заявлений из Киева после того, как стало известно о начале эвакуации около 30 тысяч украинцев из эпицентра ЧП. И, безусловно, выиграли бы все те, кто поставил бы на очередные обвинения в адрес Москвы. Они не заставили себя долго ждать.
Одним из первых отличился советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк — он объявил, что обнаружил во взрывах под Винницей "российский след". "У меня по этим признакам, которые я наблюдаю, сомнений, что это российская диверсия, нет. Это мое личное мнение", — процитировало Шкиряка РИА Новости.
В "бой с врагом" вступил и советник президента Украины Юрий Бирюков. Он считает, что пожар на складах под Винницей мог быть устроен при помощи беспилотника. Сотрудники Службы безопасности Украины накануне якобы пытались его перехватить, но "враг" улетел. Как обычно, никаких доказательств никто из официальных лиц в Киеве в поддержку своих "компетентных выводов" не предоставил.
А вот как ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. "Что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию. Но взрываются не только склады — взорваны законность и система управления страной", — написал он в Twitter.
Напомним, накануне вечером стало известно, что на складах под Винницей сдетонировали боеприпасы. Начался сильный пожар. Власти приступили к массовой эвакуации. По данным местных властей, пострадали два человека. На загоревшемся складе хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".
Иными словами, речь вполне может идти о попытке украинских властей скрыть факт незаконной продажи боеприпасов. К примеру, всего два дня назад 25 сентября в украинском представительстве правозащитной организации Amnesty International завили об имеющихся доказательствах, которые подтверждают, что Киев причастен к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. И тут же появились "русские диверсанты", видимо, чтобы помочь ВСУ спрятать концы в воду, устроив очередной пожар на очередном украинском складе с использованием "суперсекретных беспилотников". Причем аналогичные "диверсии" случаются на Украине в последние годы достаточно регулярно. Наверное, было бы очень смешно, только вот на самом деле становится все более грустно.
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