Каталонский лидер заявил об обретении права на независимость

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон считает, что каталонцы добились своего права на суверенитет. Такое мнение, как передает РИА Новости, он высказал в специальном телеобращении после завершения голосования на референдуме по вопросу о независимости региона от Испании.

«Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли свое право стать независимой страной, управляемой как республика. Выиграли свое право на суверенитет», — подчеркнул Пучдемон.

«Поэтому в ближайшие несколько дней результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии для принятия решения в соответствии с законом о референдуме», — добавил он.

При этом он заявил, что открыт к диалогу с Мадридом. «Мы открыты к предложениям диалога, который будет полезен, только если будет вестись с уважением каталонского народа. И мы открыты к предложениям о посредничестве, которое могло бы помочь нам на этом пути», — отметил глава правительства.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии прошло в в воскресенье, 1 октября. Мадрид всячески пытался помешать проведению плебисцита. В частности, сообщалось, что испанская полиция применила резиновые пули против голосовавших в Барселоне.

По последним данным каталонских властей, число пострадавших достигло 844 человек.