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Порошенко экстренно созывает "военный кабинет"
Президент Украины Петр Порошенко решил созвать военный кабинет из-за взрывов на военных складах в Калиновке (Винницкая область). Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
В состав военного кабинета входят украинский премьер-министр Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов, а также главы правоохранительных и оборонных ведомств.
«Получив доклад начальника Генштаба и главы СБУ, сразу поручил им вылететь в Винницкую область. Также в течение ночи получал информацию штаба по ликвидации аварии, от премьер-министра и министра обороны. Хочу отметить эффективные действия центральной и местной власти во время эвакуации населения. Отдельно хочу поблагодарить всех волонтеров, которые помогают спасать людей», — отметил Порошенко.
Вечером 26 сентября на складах боеприпасов, расположенных в районе Калиновки, начался пожар. Из-за возгорания снаряды стали взрываться. Эвакуировано около 30 тысяч местных жителей.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны отрабатывают «различные версии случившегося», но, «вероятно, речь идет о внешних факторах».
По фактам взрывов в Калиновке в Единый реестр досудебных расследований Украины внесли информацию с предварительной квалификацией «диверсия».
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