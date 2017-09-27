Вечером 26 сентября на складах боеприпасов, расположенных в районе Калиновки, начался пожар . Из-за возгорания снаряды стали взрываться. Эвакуировано около 30 тысяч местных жителей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны отрабатывают «различные версии случившегося», но, «вероятно, речь идет о внешних факторах».

По фактам взрывов в Калиновке в Единый реестр досудебных расследований Украины внесли информацию с предварительной квалификацией «диверсия».