Рабинович: «Украинцы стали обслуживающим персоналом в борделях и туалетах Европы»



«Все ждут, что мы теперь будем аплодировать этому безвизу. Я аплодирую возможности интеграции в Европу, но в том случае, если Европа строится в Украине, а не когда украинцы стали обслуживающим персоналом в борделях и туалетах Европы. Такая Европа нам не нужна», — считает Рабинович.



Рабинович обращает внимание на то, что власти Украины принимают реформы, которые убивают старшее поколение , лишают народ бесплатной медицины.

«Эти же европейцы заставляют нас вырубать наши богатейшие леса, а у себя по 10 тысяч евро штраф вводят за каждый пенечек. Что это за Европа тогда? Нас уже обкладывают сумасшедшими налогами, государственными ипотеками, втягивают нас всех в финансовую ловушку якобы во имя «помощи» от Европы, а на самом деле — в стремлении получить от Европы то, что можно тут же разграбить и увести в офшоры», — констатировал парламентарий.