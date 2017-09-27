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Рабинович: «Украинцы стали обслуживающим персоналом в борделях и туалетах Европы»
Власть вынудила уехать за границу более 10 миллионов украинцев и считает, что это какая-то победа. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович, передает NewsNetwork.
«Все ждут, что мы теперь будем аплодировать этому безвизу. Я аплодирую возможности интеграции в Европу, но в том случае, если Европа строится в Украине, а не когда украинцы стали обслуживающим персоналом в борделях и туалетах Европы. Такая Европа нам не нужна», — считает Рабинович.
Рабинович обращает внимание на то, что власти Украины принимают реформы, которые убивают старшее поколение, лишают народ бесплатной медицины.
«Эти же европейцы заставляют нас вырубать наши богатейшие леса, а у себя по 10 тысяч евро штраф вводят за каждый пенечек. Что это за Европа тогда? Нас уже обкладывают сумасшедшими налогами, государственными ипотеками, втягивают нас всех в финансовую ловушку якобы во имя «помощи» от Европы, а на самом деле — в стремлении получить от Европы то, что можно тут же разграбить и увести в офшоры», — констатировал парламентарий.
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