Госдеп и Пентагон пробуют умерить аппетиты Порошенко

Госдепартамент и Пентагон продолжают обсуждение вопроса о поставках Украине оборонительных вооружений, передает ТАСС . Подчеркивается, что любое принятое решение должно соответствовать реализации Минских договоренностей.

«Обсуждение продолжается, политику в этом направлении нужно еще до конца проработать. Это то, что наши министерства и Белый дом обсуждают прямо сейчас», —, сообщила на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам и. о. помощника госсекретаря Тина Кайданоу. Дипломат отметила, что пока президент Трамп не принял решение, она не станет высказывать какую-либо позицию.

Белый дом считает Украину партнером, который должен иметь высокий уровень обороноспособности. В то же время Вашингтон поддерживает Минские соглашения, и все предпринимаемые шаги (по поставкам вооружения) должны укладываться «в эту более широкую картину».

Пока вопрос о поставках оружия остается открытым, рассматриваются различные варианты. «Думаю, мы пытаемся понять, что более адекватно отвечает политическим целям», — резюмировала Кайданоу.

И. о. помощника министра обороны Томас Харви со своей стороны добавил, что Госдепартамент и Пентагон отлично сотрудничают на всех уровнях.