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Пентагон планирует принять "военные меры" по давлению на Россию
США продолжат добиваться от России соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и готовят военные меры, которые заставят Россию соблюдать обязательства, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
"Мы продолжим взаимодействовать с Россией напрямую и вместе с нашими союзниками, чтобы побудить их (Россию. — Прим. ред.) вернуться к полному и контролируемому соблюдению РСМД ", — говорится в письменных показаниях Данфорда перед комитетом по вооруженным силам сената США.
Генерал заявил, что Россия, в отличие от США, не соблюдает договор, назвав эту ситуацию недопустимой.
"Администрация США проводит углубленный обзор действий России по нарушению РСМД. Обзор будет включать в себя рекомендации по подобающему ответу США, которые будут содержать потенциальные военные меры по усилению давления на Россию, чтобы она вернулась к полному и контролируемому соблюдению своих договорных обязательств", — отмечается в документе.
По словам Данфорда, США намерены развивать как оборонительные, так и наступательные возможности, чтобы Россия "не получила военного преимущества путем нарушения договора".
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения, договор о РСМД и предпринимала попытки ослабить независимость МАГАТЭ. В МИД России, в свою очередь, назвали эти обвинения голословными и отметили, что американцы не утруждают себя поиском доказательств.
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