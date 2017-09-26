США продолжат добиваться от России соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и готовят военные меры, которые заставят Россию соблюдать обязательства, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд

"Мы продолжим взаимодействовать с Россией напрямую и вместе с нашими союзниками, чтобы побудить их (Россию. — Прим. ред.) вернуться к полному и контролируемому соблюдению РСМД ", — говорится в письменных показаниях Данфорда перед комитетом по вооруженным силам сената США

Генерал заявил, что Россия, в отличие от США, не соблюдает договор, назвав эту ситуацию недопустимой.

Администрация США проводит углубленный обзор действий России по нарушению РСМД. Обзор будет включать в себя рекомендации по подобающему ответу США, которые будут содержать потенциальные военные меры по усилению давления на Россию, чтобы она вернулась к полному и контролируемому соблюдению своих договорных обязательств", — отмечается в документе.

По словам Данфорда, США намерены развивать как оборонительные, так и наступательные возможности, чтобы Россия "не получила военного преимущества путем нарушения договора".