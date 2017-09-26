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Главные события вторника

Крым за забором, побоище в Турции и другие события дня
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Россиянам повысят зарплаты
Порядка 80 млрд рублей будет направлено в следующем году на индексацию зарплат бюджетникам в регионах, что в два раза выше уровня этого года, сообщил во вторник на заседании комитета Совета Федерации глава Минтруда Максим Топилин.
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Facebook могут заблокировать в России в 2018 году
Социальная сеть Facebook прекратит работу в России в 2018 году, если не выполнит требования закона «О персональных данных». Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
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Крым отделят от Украины забором
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым объявило электронный аукцион на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения на границе Крыма и Украины. Исполнитель госконтракта должен будет построить забор в Красноперекопском районе протяженностью 49,5 километра за 212,9 миллиона рублей.
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Стало известно о рекордной в истории Минобороны взятке
Главное военное следственное управление Следственного комитета занялось расследованием уголовного дела о рекордной в истории Министерства обороны взятке в 368 миллионов рублей. Об этом во вторник, 26 сентября, пишет газета «Коммерсантъ».
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В метро Лондона прогремел взрыв
Во вторник, 26 сентября, в метрополитене Лондона произошел взрыв малой мощности. Об этом сообщает Express.
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Очевидец рассказал о массовой драке с россиянами в Турции
Российская туристка, которая отдыхала в Турции во время произошедшего там конфликта между персоналом отеля и россиянами, рассказала о произошедшем.
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Названо имя богатого покровителя Липницкой
Портал Sports.ru назвал имя «теневого инвестора» российской фигуристки Юлии Липницкой.
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Разгадана одна из главных тайн пирамид Египта
Ученые выяснили, каким образом древние египтяне перевозили многотонные каменные блоки с юга страны на север для строительства великих пирамид Гизы.
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Избран президент РАН
Академик Александр Сергеев победил на выборах президента Российской академии наук, набрав необходимое большинство голосов во втором туре, сообщил на общем собрании РАН председатель счетной комиссии Юрий Балега.
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