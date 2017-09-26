Главные события вторника

Россиянам повысят зарплаты

Максим Топилин. Порядка 80 млрд рублей будет направлено в следующем году на индексацию зарплат бюджетникам в регионах, что в два раза выше уровня этого года, сообщил во вторник на заседании комитета Совета Федерации глава Минтруда

Facebook могут заблокировать в России в 2018 году

Александр Жаров. Социальная сеть Facebook прекратит работу в России в 2018 году, если не выполнит требования закона «О персональных данных». Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель Роскомнадзора

Крым отделят от Украины забором

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым объявило электронный аукцион на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения на границе Крыма и Украины. Исполнитель госконтракта должен будет построить забор в Красноперекопском районе протяженностью 49,5 километра за 212,9 миллиона рублей.

Стало известно о рекордной в истории Минобороны взятке

В метро Лондона прогремел взрыв

Во вторник, 26 сентября, в метрополитене Лондона произошел взрыв малой мощности. Об этом сообщает Express.

Очевидец рассказал о массовой драке с россиянами в Турции

Российская туристка, которая отдыхала в Турции во время произошедшего там конфликта между персоналом отеля и россиянами, рассказала о произошедшем.

Названо имя богатого покровителя Липницкой

Портал Sports.ru назвал имя «теневого инвестора» российской фигуристки Юлии Липницкой.

Разгадана одна из главных тайн пирамид Египта

Ученые выяснили, каким образом древние египтяне перевозили многотонные каменные блоки с юга страны на север для строительства великих пирамид Гизы.

Избран президент РАН