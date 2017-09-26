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Главные события вторника
Россиянам повысят зарплаты
Порядка 80 млрд рублей будет направлено в следующем году на индексацию зарплат бюджетникам в регионах, что в два раза выше уровня этого года, сообщил во вторник на заседании комитета Совета Федерации глава Минтруда Максим Топилин.
Facebook могут заблокировать в России в 2018 году
Социальная сеть Facebook прекратит работу в России в 2018 году, если не выполнит требования закона «О персональных данных». Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
Крым отделят от Украины забором
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым объявило электронный аукцион на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения на границе Крыма и Украины. Исполнитель госконтракта должен будет построить забор в Красноперекопском районе протяженностью 49,5 километра за 212,9 миллиона рублей.
Стало известно о рекордной в истории Минобороны взятке
Главное военное следственное управление Следственного комитета занялось расследованием уголовного дела о рекордной в истории Министерства обороны взятке в 368 миллионов рублей. Об этом во вторник, 26 сентября, пишет газета «Коммерсантъ».
В метро Лондона прогремел взрыв
Во вторник, 26 сентября, в метрополитене Лондона произошел взрыв малой мощности. Об этом сообщает Express.
Очевидец рассказал о массовой драке с россиянами в Турции
Российская туристка, которая отдыхала в Турции во время произошедшего там конфликта между персоналом отеля и россиянами, рассказала о произошедшем.
Названо имя богатого покровителя Липницкой
Портал Sports.ru назвал имя «теневого инвестора» российской фигуристки Юлии Липницкой.
Разгадана одна из главных тайн пирамид Египта
Ученые выяснили, каким образом древние египтяне перевозили многотонные каменные блоки с юга страны на север для строительства великих пирамид Гизы.
Избран президент РАН
Академик Александр Сергеев победил на выборах президента Российской академии наук, набрав необходимое большинство голосов во втором туре, сообщил на общем собрании РАН председатель счетной комиссии Юрий Балега.
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