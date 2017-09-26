Чехии предложили потребовать репарации от России

Властям Чехии следует потребовать от России репарации. С таким заявлением выступил чешский журналист Владислав Свобода. Его материал публикует издание Pravy prostor.



По данным Свободы, СССР причинил Чешской Республике ущерб на 180 миллионов евро. К этой сумме журналист предлагает прибавить расходы на утилизацию советских боеприпасов в военных округах страны.

