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Чехии предложили потребовать репарации от России
Властям Чехии следует потребовать от России репарации. С таким заявлением выступил чешский журналист Владислав Свобода. Его материал публикует издание Pravy prostor.
По данным Свободы, СССР причинил Чешской Республике ущерб на 180 миллионов евро. К этой сумме журналист предлагает прибавить расходы на утилизацию советских боеприпасов в военных округах страны.
В начале сентября 2017 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава намерена потребовать от России и Германии репарации за ущерб, который республика понесла во время Второй мировой войны. Кроме того, глава ведомства заявил, что в 1921 году между Советской Россией и Польшей был подписан «Рижский договор», согласно которому Москва должна была выплатить польской стороне «30 миллионов рублей золотом», однако деньги так и не были выплачены. В Москве и Берлине эти обвинения отрицают.
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