В Польше начался суд над российским пилотом

В районном суде польского Радома начался процесс по делу российского пилота, который на легкомоторном самолете нарушил воздушное пространство Польши. На заседание во вторник ответчик не явился, его присутствие не было обязательным. Его интересы представлял адвокат, подавший ходатайство о прекращении дела с учетом незначительности общественного вреда, передает РИА «Новости» со ссылкой на РАР.

По словам адвоката, радомский аэроклуб как организатор соревнований, на которые летел россиянин, не предупредил пилота об ограничениях полетов.

Прокурор призвал это ходатайство не удовлетворять, утверждал, что нарушение совершено умышленно. В итоге суд отклонил ходатайство адвоката о прекращении дела.

Также были зачитаны показания пилота во время предварительного следствия, из которых следует, что он свой вины не признал, так как не знал об ограничениях воздушного движения — организаторы не сообщили ему об ограничениях со стороны Польши.

Пилоту может грозить до пяти лет лишения свободы. Следующее заседание суда назначено на 3 ноября.

В августе прошлого года прокуратура польского Ченстохова предъявила обвинения в нарушении Воздушного кодекса пилоту российского легкомоторного самолета.

Российский легкомоторный самолет нарушил воздушное пространство Польши 29 июля 2016 года. Ему жестами и по радио дали понять, что нужно приземлиться, тот выполнил распоряжения и был задержан полицией. Пилот летел на соревнования по воздушной акробатике.

Ограничения действовали с 24 июля по 1 августа 2016 года из-за проведения Всемирных дней католической молодежи с участием Папы Римского.