Глава Минобороны Литвы обвинил Россию в «симуляции нападения» на страны Балтии

«Во время учений осуществлялась симуляция наступления на все страны Балтии», — приводит Respublika слова министра во время пресс-конференции.





Он также подчеркнул, что Россия становится «всё более серьёзной угрозой для стран Балтии и НАТО ».

По словам главы Минобороны, ситуация безопасности в регионе после учений «не улучшается», а российские вооружённые силы «не ослабевают».



Ранее в посольстве России в США заявили о провале кампании по дискредитации учений «Запад-2017».

