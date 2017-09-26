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Глава Минобороны Литвы обвинил Россию в «симуляции нападения» на страны Балтии
«Во время учений осуществлялась симуляция наступления на все страны Балтии», — приводит Respublika слова министра во время пресс-конференции.
Он также подчеркнул, что Россия становится «всё более серьёзной угрозой для стран Балтии и НАТО».
По словам главы Минобороны, ситуация безопасности в регионе после учений «не улучшается», а российские вооружённые силы «не ослабевают».
Ранее в посольстве России в США заявили о провале кампании по дискредитации учений «Запад-2017».
20 сентября президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая на Генассамблее ООН, отметила, что на учениях «Запад-2017» Россия отрабатывает сценарий нападения на соседние страны.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с Nation News прокомментировал слова Грибаускайте об «угрозах» со стороны учений «Запад-2017».
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