США назвали сроки уничтожения своего химоружия

США планируют полностью уничтожить свое химоружие до конца 2023 года. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Госдепартаменте.

«США по-прежнему привержены полному уничтожению заявленных арсеналов химического оружия до конца 2023 года», — отметили во внешнеполитическом ведомстве, прокомментировав заявление российского лидера Владимира Путина, что Вашингтон игнорирует свои обязательства в этом вопросе.

В Госдепе рассказали, что правительство США продолжает фокусироваться на уничтожении оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки).

В среду, 27 сентября, в России был переработан последний химический снаряд. Таким образом, страна избавилась от почти 39 тысяч 967 тонн боевых отравляющих веществ.

Соответствующая целевая программа была принята в 1996 году. Уничтожение химического оружия велось на семи объектах — «Горный» (Саратовская область, введен в эксплуатацию в 2002 году), «Камбарка» (Удмуртия, 2006 год), «Марадыковский» (Кировская область, 2006 год), «Леонидовка» (Пензенская область, 2008), «Щучье» (Курганская область. 2009), «Почеп» (Брянская область, 2010), «Кизнер» (Удмуртия, 2013).