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Порошенко поздравили экстренным выпуском новостей
Семья президента Украины Петра Порошенко поздравила его с 52-м днем рождения «экстренным выпуском новостей». Видео опубликовано на странице «Фонда Порошенко» в соцсети Facebook.
«Ведущей» выступила жена Порошенко Марина. В «программе» также снялись их дети Алексей, Михаил, Александра и Евгения.
«В эфире экстренный выпуск новостей. Он вошёл в историю как президент, который открыл двери в страны Евросоюза, он стал первым главой государства, который объединил весь цивилизованный мир вокруг защиты Украины, он начал реформы, на которые не решался не единый политик за все годы независимости. Служить своей стране, быть верным идеалом революции достоинства и верить в европейское будущее — так можно кратко охарактеризовать жизнь Петра Порошенко», — говорит в начале видеообращения супруга президента.
Супруга украинского лидера уже пробовала свои силы в телевизионной журналистике: 15 мая она провела выпуск спортивной программы «В ритме спорта». Тогда пользователи интернета оценили передачу как провал.
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