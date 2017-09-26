Маккейн рассказал о минимальных шансах победить рак мозга

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телеканалу CBS News рассказал, что в борьбе с раком головного мозга врачи дают ему очень плохой прогноз.

«Некоторые говорят про 3 процента, некоторые — про 14 процентов», — рассказал он о прогнозах на успешное лечение.

Маккейн указал, что в нем присутствует страх перед тем, что произойдет, но он «доволен, что прожил отличную жизнь».

Также сенатор рассказал, что в последнее время много думает о сенаторе Эдварде Муре Кеннеди, который скончался при аналогичных обстоятельствах в 2009 году. «Он продолжал работать и никогда не сдавался, поскольку любил свое дело», — отметил Маккейн.