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В ООН прокомментировали "объявление войны" между США и КНДР
В ООН не видят никакого иного решения корейского кризиса, кроме политического. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
"Мы повторяем, что единственное решение — это политическое решение", — цитирует РИА Новости ответ чиновника на просьбу прокомментировать очередной виток обострения отношений между США и КНДР.
Ранее в понедельник, 25 сентября, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил о том, что Вашингтон объявил Пхеньяну войну. В ответ Северная Корея пригрозила сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны. Позднее пресс-секретарь Белого дома назвала такие «предположения» абсурдом, заверив, что объявления войны не было, а США по-прежнему нацелены «на мирную денуклеаризацию» Корейского полуострова.
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