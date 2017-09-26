ВСУ обстреляли пункт СЦКК в Докучаевске

Под обстрел со стороны украинских силовиков попал наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Докучаевске, сообщил представитель СЦКК. «В 22.15 ВСУ начали обстрел Докучаевска, под огонь попал наблюдательный пункт российских офицеров в СЦКК», — передает «Донецкое агентство новостей» заявление представителя СЦКК.

Он уточнил, что обстрел велся из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП, зафиксированы попадания в непосредственной близости от здания центра, в здании выбиты все стекла, незначительные повреждения получили несущие стены и двери.

В конце августа пункт СЦКК также оказался в зоне обстрела украинских «Градов».

Напомним, 17 сентября вооруженные силы Украины в одностороннем порядке сорвали «школьное перемирие», обстреляв сразу несколько населенных пунктов на территории Луганской народной республики.