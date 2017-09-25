Порошенко подписал закон об украинизации образования

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает пресс-служба Порошенко.

«Принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. Он обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство», — утверждает пресс-служба.

По мнению Порошенко, это «одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной».

Он также подчеркнул, что закон повысит роль украинского языка в образовательном процессе. «Закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине», — говорится в сообщении.