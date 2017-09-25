Главные события понедельника

Украина готовит крупный иск против России

Киев готовит большой иск против России, в котором украинские власти обвиняют Россию в причастности к вооружённому конфликту в Донбассе.

ООН обнаружила в Крыму "пытки"

Обнаружено тело опаснейшего чеченского террориста

В конце прошлой недели в горах Ингушетии проводилась операция по извлечению тел нескольких боевиков, среди которых, предположительно, были обнаружены останки ликвидированного в 2013 году Доку Умарова

Times: Генерал Асапов мог погибнуть в результате предательства

Источник в министерстве обороны России заявил, что гибель генерал-лейтенанта Валерия Асапова в Сирии могла произойти вследствие предательства, пишет The Times.

Путин уволил Меркушкина

Президент России Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области по его собственному желанию.

Найден тайный центр Гитлера

Кладоискатель из Германии обнаружил в окрестностях города Ораниенбурга предмет, который, вероятно, является компонентом ядерной бомбы нацистов.

В России ограничат продажу сыра и колбасы

Эксперты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи составили список продуктов, которые нежелательно есть в больших объемах.

Рыболовлев стал персоной нон грата в Монако

РИА Новости

Российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева объявили персоной нон грата в Монако, сообщает французская газета Journal du Dimanche.

Путин пошутил над оптимистичным экономическим прогнозом

Под Краснодаром раскрыли семью каннибалов

На территории Краснодарского края с 1999 года действовала семья преступников, которые убивали и съедали своих жертв.