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Главные события понедельника
Украина готовит крупный иск против России
Киев готовит большой иск против России, в котором украинские власти обвиняют Россию в причастности к вооружённому конфликту в Донбассе.
ООН обнаружила в Крыму "пытки"
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовило доклад о нарушениях прав человека в Крыму после присоединения полуострова к России.
Обнаружено тело опаснейшего чеченского террориста
В конце прошлой недели в горах Ингушетии проводилась операция по извлечению тел нескольких боевиков, среди которых, предположительно, были обнаружены останки ликвидированного в 2013 году Доку Умарова.
Times: Генерал Асапов мог погибнуть в результате предательства
Источник в министерстве обороны России заявил, что гибель генерал-лейтенанта Валерия Асапова в Сирии могла произойти вследствие предательства, пишет The Times.
Путин уволил Меркушкина
Президент России Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области по его собственному желанию.
Найден тайный центр Гитлера
Кладоискатель из Германии обнаружил в окрестностях города Ораниенбурга предмет, который, вероятно, является компонентом ядерной бомбы нацистов.
В России ограничат продажу сыра и колбасы
Эксперты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи составили список продуктов, которые нежелательно есть в больших объемах.
Рыболовлев стал персоной нон грата в Монако
РИА Новости
Российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева объявили персоной нон грата в Монако, сообщает французская газета Journal du Dimanche.
Путин пошутил над оптимистичным экономическим прогнозом
Президент России Владимир Путин встретился с министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
Под Краснодаром раскрыли семью каннибалов
На территории Краснодарского края с 1999 года действовала семья преступников, которые убивали и съедали своих жертв.
Доку Умаров Максим Орешкин Николай Меркушкин Владимир Путин Еще 2 тега
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