Яценюк намерен обратиться в ЕСПЧ с иском против России



В марте суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка , обвиняемого в бандитизме. В отношении экс-премьера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в розыск.

"Арсений Яценюк начинает процесс против России в Европейском суде по правам человека", — написала Лаппо на своей странице в Facebook.





Она добавила, что по стандартам ЕСПЧ иску необходимо формально пройти все стадии рассмотрения дела в национальных судах.

