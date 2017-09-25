Украина готовит против России иск по Донбассу



Украина заканчивает подготовку большого иска против России из-за событий в Донбассе. Об этом заявил в понедельник министр юстиции Украины Павел Петренко



"Сейчас мы заканчиваем подготовку большой юридической позиции по Донбассу, так как мы это сделали по Крыму для Европейского суда по правам человека . Многие материалы будут приобщены в Международный суд в ООН , который слушает дело в Гааге в следующем году", — сказал министр.

При этом он отметил, что Украина не может объединить все иски, которые она подала против России, в один. "Это технически невозможно", — отметил Петренко.





Министр напомнил, что на сегодняшний день есть ряд исков в различных судах, в том числе два иска в Международный суд ООН, касающиеся "дискриминации украинцев в Крыму и запрета финансирования терроризма со стороны Российской Федерации". "Есть пять исков в Европейском суде по правам человека. Есть ряд исков, которые подали государственные компании к Российской Федерации, связанные с утратой имущества на территории Крыма и Донбасса", — пояснил Петренко.