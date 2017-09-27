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СМИ: Коалиция США нанесла авиаудары в Сирии с применением белого фосфора
Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по жилому району в сирийской провинции Дейр эз-Зор, применив запрещённые международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Об этом сообщает агентство SANA.
Как сообщает агентство SANA, авиаудар был нанесён по району ас-Суар.
По словам источников, в результате атаки погибли трое мирных жителей, ещё пятеро получили ранения.
Кроме того, значительный ущерб понесли общественные и частные владения.
В августе коалиция нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке.
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