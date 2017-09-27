Далее:
Главное сейчас
RT на русском

СМИ: Коалиция США нанесла авиаудары в Сирии с применением белого фосфора

Коалиция США сбросила в Сирии бомбы с белым фосфором
Фото:
Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по жилому району в сирийской провинции Дейр эз-Зор, применив запрещённые международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Об этом сообщает агентство SANA.
Как сообщает агентство SANA, авиаудар был нанесён по району ас-Суар.
По словам источников, в результате атаки погибли трое мирных жителей, ещё пятеро получили ранения.
Кроме того, значительный ущерб понесли общественные и частные владения.
В августе коалиция нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке.
Еще 51 источник
В мире Главное
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости