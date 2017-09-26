Украинцев оштрафовали на 37 тысяч рублей за поездку в Крым

Четверых украинцев оштрафовали на родине на 17 тысяч гривен (37 тысяч рублей) за то, что они приехали в Крым. Как сообщают РИА Новости, проблема в том, что молодые люди пересекли границу не в том месте.

В частности они попали в республику через пункт пропуска Крым на Керченской переправе, который Украина объявила закрытым. В бердянском погранотряде государственной пограничной службы Украины на них составили административные протоколы за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию, а штраф наложили за нарушение Таможенного кодекса Украины.

Ранее 19-летний житель Херсонской области Михаил Дорошенко, работавший охранником в курортной зоне Лазурное на Украине, случайно переплыл Каркинитский залив на батуте и попал в Крым. Российские пограничники спасли молодого человека и вернули его на родину, где его отправили в психиатрическую клинику.