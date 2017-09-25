На Меркель «объявлена охота»

На состоявшихся в воскресенье в ФРГ выборах в Бундестаг победил консервативный блок Ангелы Меркель Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), набравший 33% голосов. Таковы официальные предварительные результаты Федеральной избирательной комиссии, которые приводит ТАСС.

На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социально-демократическая партия (СДПГ) — 20,5%; на третьем — ультраправая «Альтернатива для Германии» — 12,6%. Пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в парламент, преодолели еще три партии: Свободная демократическая партия (10,7%), «зеленые» (8,9%) и «Левые» (9,2%).

СДПГ уже заявила о намерении уйти в оппозицию, так что единственно возможным вариантом формирования правящей коалиции остается «Ямайка»: ХДС/ХСС + свободные демократы + «зеленые». Однако такое правительство может быть крайне неустойчивым из-за разногласий по ряду ключевых пунктов между входящими в него партиями.

Ультраправая партия попала в Бундестаг впервые в послевоенной истории Германии. Однако сюрпризом для общественности это не стало, поскольку «Альтернатива для Германии» в последнее время показывала устойчивые рейтинги. Примечательно, что АиГ заняла второе место во всех регионах бывшей ГДР, кроме двух, а в Саксонии оказалась даже на первом месте.

После объявления данных первых экзитполов один из сопредседателей АдГ Александер Гауланд объявил, что «начинает охоту» на федеральное правительство. «Мы вернем нашу страну и наш народ», — приводит его слова таблоид Bild.