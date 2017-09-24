Меркель заявила, что рассчитывала на лучший результат на выборах в Бундестаг



Лидер Христианско-демократической партии (ХДС) Ангела Меркель призналась, что рассчитывала на лучший результат на выборах в Бундестаг . Об этом она заявила, выступая в штаб-квартире своей партии после объявления данных экзитполов.

"Не будем ходить вокруг, да около, конечно, мы надеялись на более хороший результат, это абсолютно ясно", — сказала она, напомнив о вызовах, с которыми пришлось столкнуться правительству в последние годы.



По обновленным данным (на 20:00 мск) экзитпола, проведенного по заказу телеканала ARD, ХДС вместе с партнером по партийному блоку — баварским Христианско-социальным союзом (ХСС) — потеряла 8% по сравнению с предыдущими выборами.



По словам Меркель, задача Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) теперь заключается в том, чтобы отобрать голоса избирателей у "Альтернативы для Германии" (АдГ).



"Перед нами теперь стоит большой вызов — попадание АдГ в Бундестаг", — сказала Меркель. "Мы проведем подробный анализ, мы хотим исправить ошибки и отбить у АдГ избирателей", — добавила она.