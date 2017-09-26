В Швеции поезд столкнулся с бронетранспортером

Поезд столкнулся с бронетранспортером к югу от столицы страны города Стокгольм, четыре человека получили ранения, сообщает издание Local.



"Пострадали три человека в боевой машине. Также есть информация, что один человек в поезде получил легкие ранения", — цитирует издание представителя полиции.



Как сообщают местные СМИ, авария произошла на старом переезде через региональную линию железной дороги недалеко от города Труса. На месте происшествия работают военные, ход поездов в зоне аварии остановлен.



Вооруженные силы Швеции подтвердили факт аварии и сообщили, что ДТП произошло с бронетранспортером "Паси".