"Курдский Сталин" заявил, что курды готовы оборонять Киркук от войск Ирака

Курдские отряды пешмерга Партии свободы Курдистана, размещенные в Киркуке, готовы оборонять город в случае ввода туда иракских войск, заявил Sputnik Турция их командир Хусейн Езданпане.



По его словам, отряды пешмерга не согласны с решением иракского парламента о вводе войск в Киркук. "Если иракская армия войдёт в Киркук, мы окажем ей сопротивление", — сказал он.



Езданпане, которого за внешнее сходство с советским вождем прозвали "курдским Сталиным", напомнил, что ранее Киркук неоднократно атаковали боевики "Исламского государства"*, однако все их атаки были отражены с большими потерями для боевиков.



"Защищая Киркук, жизни лишились сотни бойцов пешмерга и мирных жителей города. И сейчас и пешмерга, и мирное население готовы защищать город до конца. В мире ещё нет такой силы, которая смогла бы захватить Киркук и отобрать его у курдов", — подчеркнул Езданпане.



Он отметил, что иракские власти традиционно плохо относились к курдам, ограничивая их права. "Между тем, сами курды войны не хотят, они желают мира и братских отношений с соседними государствами", — сказал Езданпане, добавив, что если Курдистан подвергнется нападению со стороны Ирака или Турции, силы пешмерга будут защищать курдский народ. Вместе с тем, по его мнению, турецкие власти не заинтересованы в ухудшении отношений с курдами, так как у Турции есть в Курдистане экономические интересы.



Референдум о независимости автономии Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут вести переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.



В среду премьер Ирака получил от парламента страны право на ввод войск в спорный нефтяной район провинции Киркук. Провинция Киркук уже три года находится под контролем курдских военизированных формирований пешмерга. За несколько дней до референдума курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города. *Террористическая организация, запрещенная в России.