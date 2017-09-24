В воскресенье, 24 сентября, в КНДР агентство госпропаганды обнародовало кадры, на которых изображен американский бомбардировщик B-1B Lancer, подвергшийся обстрелу северокорейской ракеты спустя несколько часов после того, как он пролетел в международном воздушном пространстве у восточного побережья страны, передает Yonhap

Все это часть фильма, в котором КНДР демонстрирует, как она успешно применяет свое вооружение для уничтожения американской военной техники в небе и в море. Здесь же показан президент США Дональд Трамп , выступающий на праздновании 70-летия ВВС США на базе Эндрюс.

«Если F-35 (Lockheed Martin F-35 Lightning II —американские малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики — прим.ред.), B-1B (Rockwell B-1 Lancer — американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик — прим. Рамблер) и Карл Винсон (Carl Vinson — американский авианосец — прим. Рамблер) возглавят атаку США, они отправятся в могилу таким же образом», — гласит подзаголовок к ленте.

Накануне американские бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15 Eagle пролетели около вод Северной Кореи. По словам представителя Пентагона Даны Уайт, США таким образом продемонстрировали свои возможности и постарались донести посыл о том, что американский президент обладает должными возможностями, чтобы победить любую опасность.

Напряжение между США и КНДР стабильно нарастает. В начале сентября после очередного ядерного испытания Пхеньяна президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность нанесения удара по КНДР.