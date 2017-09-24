В воскресенье, 24 сентября агентство государственной пропаганды КНДР "нанесли очередной удар" по военной технике и кораблям США, передает Yonhap. Видео появилось спустя несколько часов после того, как американский бомбардировщик B-1B пролетел в воздушном пространстве Севера.

На видео ракеты "Пукгуксон-2" сбивают американские B-1B и F-35, после чего подводная лодка КНДР наносит удар по авианосцу USS Carl Vinson ядерной ракетой.